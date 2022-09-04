Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

04.09.2022 23:04
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 7 müsabaka oynandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 7 müsabaka oynandı.

Beyaz Grup'ta haftanın son maçı, yarın Afjet Afyonspor ile Bursaspor arasında oynanacak.

İki grupta bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Bayburt Özel İdare-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Sivas Belediyespor- Şanlıurfaspor: 1-3

Esenler Erokspor- Isparta 32: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Batman Petrolspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 3-0

Çorum FK-Somaspor: 2-0

Kırmızı Grup

Pazarspor-İskenderunspor: 1-3

Kırşehir Belediyespor-Kocaelispor: 0-1

Serik Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-1

Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

Weecoins Kırklarelispor- Adıyaman FK: 0-0

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Diyarbekirspor: 4-2

Fethiyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Bucaspor 1928-Etimesgut Belediyespor: 2-1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0 TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0 Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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