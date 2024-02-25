TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor, Uşakspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor, Uşakspor'u 1-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Isparta 32 Spor, Uşakspor\'u 1-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, evinde karşılaştığı Uşakspor'u Eyüpcan Delibalta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören tek oyuncu ise Uşakspor'dan Yusuf Cebeci oldu.

25.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftada Isparta 32 Spor evinde karşılaştığı Uşakspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Volkan Okur, Nezihi Aytar, Mehmet Kirişçioğlu

Isparta32spor: Alp Tutar, Samet Karakoç, Gürkan Başkan, Eyüpcan Delibalta, Fırat Aras (Ayberk Kaygısız dk. 74), Caner Koca, Cemal Kızılateş, Muhlis İstemi (Alim Harlak dk. 84), Berat Satılmış (Ömer Çiçek dk. 61), Efe Can Saçıkara (Emre Can Atila dk. 74), Mehmet Küçükdurmuş

Uşakspor: Mehmet Akif Önal, Bayram Enes An, Yusuf Cebeci, Oğulcan İnanç, İbrahim Çağrı Oğuz (Tayyarcan Aytekin dk. 76), Berkay Akgül, Kerem Sercan Kara (Yusuf Han Çalık dk. 46 ), Halil Can Cemali (Koray Tekin Bulman dk. 77) Batuhan Berkay Fındık, Emre Can Geçgel (Alperen Kahraman dk. 60), Yasin Özdemir (Tahir Kaan Özdoğan dk. 51)

Gol: Eyüpcan Delibalta (dk. 45) (Isparta32spor)

Sarı kart: Yusuf Cebeci (Uşakspor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor, Uşakspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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