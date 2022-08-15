Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı

15.08.2022 11:35
Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, stoper Ömer Can Öndaş'ın takımdan ayrılmasının ardından Emrah Taysı ile anlaşma sağladığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, stoper Ömer Can Öndaş'ın takımdan ayrılmasının ardından Emrah Taysı ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk yaptığı açıklamada geçen sezon Batman Petrolspor'dan transfer edilen stoper oyuncusu Ömer Can Öndaş'ın takımda mutsuz olduğunu belirtmesi üzerine karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade etti. Öztürk, takımdan ayrılan Ömer Can Öndaş'ın yerine daha Ergene Velimeşespor'da oynayan stoper Emre Taysı ile anlaşma sağlandığını açıkladı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
O köyün 4 mahallesi sandık başına gidiyor O köyün 4 mahallesi sandık başına gidiyor Kandilli'de iki ayrı mahallede beton yol yapıldı Kandilli'de iki ayrı mahallede beton yol yapıldı Kocaelispor, Mehmet Sak'ı kadrosuna kattı Kocaelispor, Mehmet Sak'ı kadrosuna kattı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Ömer Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement