Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk yaptığı açıklamada geçen sezon Batman Petrolspor 'dan transfer edilen stoper oyuncusu Ömer Can Öndaş'ın takımda mutsuz olduğunu belirtmesi üzerine karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade etti. Öztürk, takımdan ayrılan Ömer Can Öndaş'ın yerine daha Ergene Velimeşespor'da oynayan stoper Emre Taysı ile anlaşma sağlandığını açıkladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı - Son Dakika

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