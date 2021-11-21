TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Anagold 24 Erzincanspor: 4

TFF 2. Lig'in 14. haftasında Pazarspor sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u ağırladı.

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