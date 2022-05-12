TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2 - Son Dakika
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TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2

12.05.2022 23:18
TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek final amçında Isparta 32 Spor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek final amçında Isparta 32 Spor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda x, Kadir Turhan xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Enes Subaşı xx, Bahadır Yıldırım x, Ozan İsmail Koç xx (Furkan Bekleviç dk. 90 ?), Sabrican Vural x (Gökhan Göksu dk. 58 x), Mustafa Diler xx, Jemal Kızılateş xx (Ahmet Hakan Sevinç dk. 71 x), Altar Han Hidayetoğlu xx (Mustafa Acar dk. 71 x), Burak Aydın x

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xxx, Enes Kayar xx, Hakan Arslan xxx, Mevlüt Çelik xx, Abdullah Dijlan Aydın xx (Ahmet Eren dk. 74 x), Bekir Can Kara xxx (Zeynullah Türkay dk. 90 ?), Arda Yılmaztürk xx, Sergen Yatağan xx, Uğur Mustafa Türk xxx, Harun Kavaklıdere xx (Mehmet Kalkan dk. 88 ?), Devrim Taşkaya x (Ömer Kuşan dk. 56 x)

Goller: Bekir Can Kara (dk. 38), Uğur Mustafa Türk (dk. 84) (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı kart: Alp Arda (dk. 89) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Enes Subaşı, Bahadır Yıldırım, Ozan İsmail Koç, Jemal Kızılateş, Burak Aydın, Efşan Geçgin (Isparta 32 Spor), Mevlüt Çelik, Bekir Can Kara, Ahmet Eren (Karacabey Belediyespor) - ISPARTA

TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2
TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2
TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2
TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2

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Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 Karacabey Belediyespor: 2 - Son Dakika
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