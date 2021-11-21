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TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0

21.11.2021 16:41
TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Serik Belediyespor ile Afjet Afyonspor 0-0 beraber kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Serik Belediyespor ile Afjet Afyonspor 0-0 beraber kaldı.

Stat: İsmail Oğan

Hakemler: Yücel Büyük, Ömer Lütfi Aydın, Bülent Korkmaz

Serik Belediyespor: İsmail Cengiz x, Sezer Yıldırım x, Atakan Cangöz x, Furkan Yaman x (Fuat Bavuk dk. 76 x), Gökhan Payal xx, Ahmet Abdullah Çakmak x, Ferdi Konak x, Yusuf Onur Arıkan x, Zafer Şensoy x (Burak Göksel dk. 84 ?), Sebahattin Usta x, Burak Sürmeli xx (Çınar Tarhan dk. 61 ?), Okan Yıldız x

Afjet Afyonspor: Bayram Olgun xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx, Melik Derin x (Mehmet Can Kocabaş dk. 87 ?), Alaattin Hamza Ok xx (Doğan Ateş dk. 41 x), Erdinç Pekgöz xx (Yakup Yiğit dk. 46 x), Erhan Şentürk x, İsmail Haktan Odabaşı x (Yusuf Emre Kasal dk. 72 xx), Fatih Aktay xx (Cihan Özkara dk. 87 ?), Mithat Pala x, Celal Hanalp xx

Kırmızı Kart: İsmail Haktan Odabaşı (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Ferdi konak (Serik Belediyespor), Doğan Ateş (Afjet Afyonspor) - ANTALYA

TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0
TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0
TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0
TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0

Futbol Federasyonu, Bülent Korkmaz, Burak Göksel, Lütfi Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0 - Son Dakika
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