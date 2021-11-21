TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Serik Belediyespor ile Afjet Afyonspor 0-0 beraber kaldı.

Tanju Özcan'dan CHP gündemine bomba gibi düşecek sözler: Genel Başkanlar aday olmamalıdır

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı