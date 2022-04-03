TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3

03.04.2022 17:47
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, Soma Atatürk Stadı'nda Somaspor ile karşılaştı. Konuk ekip Erdem Çetinkaya'nın 2 ve Onur Akbay'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Somaspor'un tek golünü ise Özcan Aydın kaydetti. Alınan bu sonuçla puanını 64'e çıkaran Bodrumspor 3. sıradaki yerini korudu.

Bodrumspor, ligin 34. haftasında 10 Nisan Pazar günü Ankaraspor'u konuk edecek. - MUĞLA

TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3

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Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Stadı, Soma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Bodrumspor: 3 - Son Dakika
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