TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Çorum FK: 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Sedat Etik xx, Mehmet Özer xx
Somaspor: Tunay xx, Mustafa xx (Ramazan dk.76 x), Erkul x, Melih xx, Onur x, Ali xx (Mücahit dk.76 x), Oğuzhan xx, Osman xx (Yılmaz dk.59 x), Uğur xx (Yasin Yıldız dk.89 ?), Özcan xx (Furkan dk.89 ?), Yasin Abdioğlu xxx
Teknik Direktör Burhanettin Basatemür
Çorum FK: Hasan Hüseyin xx, Atakan xx (Sabrican dk.81 xx), Umut x, Murat xx, Hasan Küçük xx, Serkan xx, Abdülhamit xx, Burak xx, Mikail xx (Kerem dk. 53 xx), Emre xxx, İsmet xx
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Goller: Emre (dk.20) (Çorum FK), Yasin Abdioğlu (dk.34) (Somaspor)
Kırmızı Kart: Umut Kaya (dk.90+6) (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Uğur Can (Somaspor), İsmet, Kerem (Çorum FK) - MANİSA
Kaynak: İHA
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