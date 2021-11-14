TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Çorum FK: 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti