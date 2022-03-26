TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1

26.03.2022 19:07
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Somaspor evinde konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Somaspor evinde konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Ayberk Demirtaş xx, Emrah Uluçay xx, Bülent Korkmaz xx

Somaspor: Tunay xx, Eray Korkmaz x (Osman dk. 86 ?) Yasin xx, Atamer xx, Onur xx, Mustafa xx, Ali x (Mücahit dk. 77 x), Yılmaz xx, Celal x (Orkun dk. 73x), Özcan xx, Eray Pazar x (Abdülkadir dk 77 x)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Sarıyer: Ömer xx, Selim xx, Berkan xxx, Berat xx (Adem dk.86 ?), Cihan x (Oğuzhan dk.74 x), Nuri xx, Mertcan x (Ramazan Çevik dk.69 x), Ramazan Övüç xx, Berat xx, Bahri xx, Taha xx (Mehmet dk.85 ?)

Teknik Direktör: Ekrem Al

Goller: Taha (dk. 69) (Sarıyer), Özcan (dk.88) (Somaspor) - MANİSA

TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1

YORUMLAR
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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 Somaspor, Sarıyer sınavında Somaspor, Sarıyer sınavında

Futbol Federasyonu, Bülent Korkmaz, Atatürk Stadı, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Sarıyer: 1 - Son Dakika
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