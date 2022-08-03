Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor

03.08.2022 12:51
Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'un, Afyon'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'un, Afyon'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Afyon'da idmanlarına devam ediyor. Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, idmana koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, topa sahip olma ve hücum varyasyonları yapan Sivas temsilcisi, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor'un antrenmanını İkinci Başkan Taner Karabal ile Asbaşkan Fatih Arkan da takip etti. - SİVAS

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Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Afyon, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor - Son Dakika
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