TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1

03.04.2022 16:02
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftaı maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftaı maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Tarsus

Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Oğuzhan Yazır xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Batuhan xxx (Cengiz dk. 82 x), Artun xx (Azad dk. 71 x), Hakan xx (Sinan dk. 90+1 ?), Alperen xx (Özgür dk. 90+1 ?), Gökhan xx, Eren xx (Yılmaz dk. 71 x), Volkan xx, Sefa xx, Erman xx

Kırklarelispor : Mehmet x, Canberk xx, Muhammet xx, Enes İslam xx (Çağrı dk. 82 ?), Serhat xx (Şevki dk. 82 ?), Harun xx (Emre Balkı dk. 61 x), Ferhat xx, Emre Keleşoğlu xx, Berat x (Ümit dk. 61 x), Davut xx, Enes Karakuş xx (Yaser dk. 61 x)

Goller: Alperen (dk. 48), Batuhan (dk. 55) (Tarsus İdman Yurdu), Enes Karakuş (dk. 13) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Gökhan, Azad (Tarsus İdman Yurdu), Çağrı, Emre Balkı (Kırklarelispor) - MERSİN

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Tarsus, Balkı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Kırklarelispor: 1 - Son Dakika
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