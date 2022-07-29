Zonguldak Kömürspor Başkanı'ndan engelli vatandaşlara destek - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor Başkanı'ndan engelli vatandaşlara destek

29.07.2022 17:30
Zonguldak Kömürspor Başkanı'ndan engelli vatandaşlara destek

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın sponsor olduğu tekerlekli sandalyeler törenle engelli vatandaşlara dağıtıldı.

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın sponsor olduğu tekerlekli sandalyeler törenle engelli vatandaşlara dağıtıldı.

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın destekleri sonucunda 3 engelli vatandaşa tekerlik sandalye hediye edildi.

Tekerlekli sandalyeler bugün Valilik binası önünde yapılan törenle sahibini buldu.

Valilik binasındaki törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini teslim etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor Başkanı'ndan engelli vatandaşlara destek - Son Dakika

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