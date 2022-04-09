TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0

09.04.2022 19:22
TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü evinde konuk ettiği Somaspor Futbol Kulübü'nü Mehmet Özdıraz'ın 5'nci dakikada attığı golle 1-0 yendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü evinde konuk ettiği Somaspor Futbol Kulübü'nü Mehmet Özdıraz'ın 5'nci dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sinan Özcan xx, Hasan Erdoğan xx, Giray Kara xx

Van Spor FK: Onur Tekin xx, Barış Gök xx, Uğur Adem Gezer xx (Mete Yıldız x dk. 77), Miraç Acer xx, Taha Gür xx, Barış Sağır xx, Ogün Özçiçek xx, Furkan Polat xx (Fatih Somuncu ? dk. 90+1), Mehmet Özdıraz xxx, Emrah Tacir xx (Oktay Gürdal x dk. 67), Hamza Küçükköylü xx (İsa Nalbant x dk. 80)

Teknik direktör: Erhan Altın

Somaspor FK: Muharrem Tunay Meral x, Eray Korkmaz x (Osman Hanoğlu x dk. 72), Oğuzhan Yıldırım x, Atamer Bilgin x (Mücahit Aslan x dk. 71), Özcan Aydın x, Onur Ulaş x, Yılmaz Ceylan x, Mustafa Şengü xl, Celal Emir Dede x (Orkun Ahmet Dedeoğlu x dk. 84), Ali Akkuş x (Eray Pazar x dk. 58), Yasin Yıldız x (Emirhan Uzun x dk. 85)

Teknik direktör: Burhanettin Basatemür

Gol: Mehmet Özdıraz (dk.5) (Van Spor FK)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Taha Gür (Van Spor FK), Eray Korkmaz, Ali Akkuş (Somaspor FK) - VAN

TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0

YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı liderlik koltuğuna oturdu Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı liderlik koltuğuna oturdu Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0 - Son Dakika


Son Dakika
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 19:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement