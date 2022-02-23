TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0

23.02.2022 15:07
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Muhammed Yıldız

Vanspor Futbol Kulübü: Onur Tekin xxx, Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx, Oktay Aydin xx (Ogün Özçiçek dk. 46 xx), Uğur Adem Gezer xxx, İsmet Kavuştu xxx, Miraç Acer xx, Kubilay Akyüz xxx (Oktay Gürdal dk. 81 x), Ali Aydemir xx (Hamza Küçükköylü dk. 46 xx), Mehmet Özdıraz xx (Polat Furkan dk. 65 xx), Emrah Tacir xxx

Kahramanmaraşspor: Yasin Davuş x, Hebat Alan x, Emre Özkan x (Mustafa Sol dk. 87 ?), Deniz Yılmaz x, Ömer Faruk Gümüş x, Mehmet Güven x (Emre Bayram dk. 80 x), Halil İbrahim Esen x, Okan Saraçoğlu x (Ebubekir Berke Tambay dk. 64 x), Özcan Atalay x, Yakup Ramazan Zorlu x, Can Erdem x

Gol: Kubilay Akyüz (dk. 60) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Polat Furkan (Vanspor FK), Hebat Alan, Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kahramanmaraşspor: 0 - Son Dakika
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