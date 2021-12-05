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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Ankaraspor: 2 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Ankaraspor: 2

05.12.2021 15:38
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Ankaraspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Enes Kanpara xx, Yunus Doğan xx, Bedirhan Soydemir xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, İlyas Ekiz x (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 46 x), Barış Gök xx, Mete Yıldız xx, İsmet Kavuştu x, Oktay Aydın x, Furkan Polat xx (Mehmet Şirin Soydan dk. 81 ?), Fatih Somuncu x (Selim Kayacı dk. 59 x), Kubilay Akyüz x (Baran Basut dk. 81 ?), Emrah Tacir x (Sedat Komi dk. 59 x), Hamza Küçükköylü xx

Ankaraspor: Metin Erol x, Gökhan Kurumuş xx, Recep Yemişci xx, Kadir Yazıcı xx, Alaettin Batuhan Tur x, Oğuzhan Efe Yılmaz x (Barış Zeren dk. 65 x), Furkan Çil x (Semih Üstün dk. 87 ?), Erdal Öztürk x (Sedat Cengiz dk. 65 x), Şahin Fıstıkcı x, Erdem Çetinkaya x (Mert Sinan Pekesen dk. 77 x), Murat Yılmaz xx

Goller: Hamza Küçükkaya (dk. 9), Furkan Polat (dk. 60) (Vanspor FK), Recep Yemişçi (dk.38), Murat Yılmaz (dk. 72) (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Recep Yemişçi (dk. 90+4) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Erdem Çetinkaya, Furkan Çil, Recep Yemişçi (Ankaraspor), Oktay Aydın, Mete Yıldız, Mehmet Şirin Soydan, İsmet Kavuştu (Vanspor FK) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Ankaraspor: 2
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Ankaraspor: 2
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Ankaraspor: 2

Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Ankaraspor: 2 - Son Dakika Spor


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