TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak

07.10.2022 19:30
TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fuchs Sports Türkiye arasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının 5 yıllık devrini kapsayan anlaşmanın imza töreni 12 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fuchs Sports Türkiye arasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının 5 yıllık devrini kapsayan anlaşmanın imza töreni 12 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek imza töreni saat 12.00'de başlayacak.

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fuchs Group Associates Üst Yöneticisi (CEO) Jean Fuchs ve avukat Emin Özkurt'un yanı sıra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımların başkan, teknik direktör ve futbolcuları katılacak.

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Kaynak: AA

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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