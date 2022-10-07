Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi , Fuchs Group Associates Üst Yöneticisi ( CEO ) Jean Fuchs ve avukat Emin Özkurt'un yanı sıra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımların başkan, teknik direktör ve futbolcuları katılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu 'nda gerçekleştirilecek imza töreni saat 12.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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