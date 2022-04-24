TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2

24.04.2022 17:01
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Zonguldak Kömürspor, 24Erzincanspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Zonguldak Kömürspor, 24Erzincanspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Stad: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Safa Yılmaz xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Sefa Özcan xx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen xx, Selim xx, Eyüp xx, Tarık xx, Hakan xx, Emre x (Fatih dk. 60 x), Oğuzhan xx, Aykut Emre xx, Hüseyin x (Rıdvan dk. 85 ?) Ertuğrul x (Sefa dk. 74 x), Tezcan x (Embiya dk. 46 x), Eyüp xx, Tarık x (Ercüment dk. 46 x)

24Erzincanspor: M. Hayrullah xx, Yunus Emre xx, Canberk xx, İbrahim x (Uğur dk. 55 x), Kadir x (Emirhan dk. 81 ?), Sefa xx, Mümin x (Okan dk. 83 x), Rıdvan xx, Muhammed xx, Ethem xx (Sefa dk. 56 x) Ozan x (Emre Sarıkaya dk. 90 ?)

Goller: Ethem (dk. 39), Emirhan (dk. 84) (24Erzincanspor), Hakan (dk. 78) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı Kartlar: Sefa, Hüseyin, Selim, Eyüp (Zonguldak Kömürspor), Ozan, M. Hayrullah (24Erzincanspor) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup TFF 2. Lig Kırmızı Grup Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kemal Köksal, Zonguldak, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2 - Son Dakika
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