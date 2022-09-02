Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da - Son Dakika
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Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

02.09.2022 11:35
Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Yakup Özhan'ın yöneteceği karşılaşma 16.30'da başlayacak.

Teknik direktör Özden Töraydın, Ankaraspor'u dış sahada yenecek güçte olduklarını belirterek, "Sezona 3 puanla başladık. Devamını getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Takımım çok iyi hazırlandı, inanıyorum ki evimize mutlu döneceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Esenler, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da - Son Dakika
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