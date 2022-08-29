Nazilli'de maç sonu ortalık karıştı - Son Dakika
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Nazilli'de maç sonu ortalık karıştı

29.08.2022 12:10

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kalırken, Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kalırken, Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Maç sonu taraftar grupları arasında yaşanan gerginlik mücadeleye gölge düşürdü. İki takım taraftarları arasında karşılıklı küfürlü tezahüratların ardından stattan çıkan bir grup Nazilli taraftarı, deplasman tribününe yabancı madde attı. Afyonlu taraftarlar da tribündeki koltukları kırarak stat dışına ve saha içine fırlattı. Olaya anında müdahale eden Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik güçleri taraftar gruplarını sakinleştirdi. Afyonlu taraflar polis eşliğinde stattan ayrıldı.

BAŞKAN ÖNAL: TRİBÜN VE SEYİRCİ OLAYLARI FUTBOLUMUZA YAKIŞMADIEşin Group Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, "Kendi sahamızda oynadığımız Afjet Afyonspor maçı ilk yarıda karşılıklı olarak atılan goller ile 1-1 sona erdi. Ancak maçın bitiminden sonra Afyonspor taraftarlarının futbol sahalarına yakışmayan çirkin küfürlü tezahürat yapmaları sonucunda çıkan tribün ve seyircia olayları futbolumuza yakışmadı. Özellikle Afyonspor taraftarlarının misafir olarak bulundukları taribündeki koltukları yerinden kopararak, parçalayıp saha içi ve dışına atmaları, demir korkulukları parçalamaları da hiç yakışmadı. Futbol sahalarında bunlar olmamalı. Tüm karşılaşmalar sahalarımızda centilmence oynanmalı. Statta meydana gelen binlerce liralık zararı kim karşılayacak. Yazıktır günahtır" dedi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Futbol, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de maç sonu ortalık karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de maç sonu ortalık karıştı - Son Dakika
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