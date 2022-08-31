Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında Afjet Afyonspor'la evinde 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal yükselişe geçeceklerini söyledi. Afyonspor karşılaşmasında galibiyeti çok istediklerini belirten Öcal, "Aşırı motivasyon strese neden oldu. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda sahada kötü bir oyun vardı. Aslında pozisyonlara defalarca çalışmıştık. Maç esnasında hamlelerimizi de yaptık ama maçı çeviremedik. İlk maçlar her zaman zordur. İnşallah Batman maçında 3 puan alırız. Maçta tribünleri dolduran binlerce taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Takımına çok güvendiğini ifade eden Taner Öcal, "Takım henüz oturmadı. 27 kişilik kadrodan 14'ü bu sene transfer edildi. Maçtan sonra oyuncularımızla konuştuk, maçın analizini yaptık. Gereken dersleri çıkardık. Zaman içinde yükselişe geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.Bazı taraftarların oyuncu değiştirme hakkının tamamını kullanmaması nedeniyle kendisini hedef alan eleştirilerine de yanıt veren Öcal, "Beş oyuncu değiştirmek için üç hamle yapmanız gerekir ama biz üç hamleyi zaten yapmıştık. Sanırım taraftarlar bu konuyu gözden kaçırdı" yorumunu yaptı.

- Nazilli