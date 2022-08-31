Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor

31.08.2022 11:10
Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında Afjet Afyonspor'la evinde 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal yükselişe geçeceklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında Afjet Afyonspor'la evinde 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal yükselişe geçeceklerini söyledi. Afyonspor karşılaşmasında galibiyeti çok istediklerini belirten Öcal, "Aşırı motivasyon strese neden oldu. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda sahada kötü bir oyun vardı. Aslında pozisyonlara defalarca çalışmıştık. Maç esnasında hamlelerimizi de yaptık ama maçı çeviremedik. İlk maçlar her zaman zordur. İnşallah Batman maçında 3 puan alırız. Maçta tribünleri dolduran binlerce taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Takımına çok güvendiğini ifade eden Taner Öcal, "Takım henüz oturmadı. 27 kişilik kadrodan 14'ü bu sene transfer edildi. Maçtan sonra oyuncularımızla konuştuk, maçın analizini yaptık. Gereken dersleri çıkardık. Zaman içinde yükselişe geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.Bazı taraftarların oyuncu değiştirme hakkının tamamını kullanmaması nedeniyle kendisini hedef alan eleştirilerine de yanıt veren Öcal, "Beş oyuncu değiştirmek için üç hamle yapmanız gerekir ama biz üç hamleyi zaten yapmıştık. Sanırım taraftarlar bu konuyu gözden kaçırdı" yorumunu yaptı.


- Nazilli
YORUMLAR
500
Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması Nazilli'de kurtuluş turu Nazilli'de kurtuluş turu Dersimspor, Fırat Üniversitesinden 3 futbolcuyu transfer etti Dersimspor, Fırat Üniversitesinden 3 futbolcuyu transfer etti
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:57:05. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement