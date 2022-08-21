Somaspor son provada mağlup - Son Dakika
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Somaspor son provada mağlup

21.08.2022 12:26
Somaspor son provada mağlup

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, lig maratonu öncesi oynadığı 10'uncu ve son hazırlık maçında Teco Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, lig maratonu öncesi oynadığı 10'uncu ve son hazırlık maçında Teco Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan maçta Somaspor'un golünü Yılmaz Ceylan'ın asistinde Can Muhammet Vural kaydetti. Bu mücadeleyle sezon öncesi özel maçlarını tamamlayan Soma, oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip 10 maçta rakip ağları 20 kez havalandırırken, kendi ağlarında 15 gol gördü. Somaspor, Karacabey maçının ardından 2 günlük izin yapıp hafta sonu başlayacak lig için hazırlıklarına devam edecek.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor son provada mağlup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somaspor son provada mağlup - Son Dakika
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