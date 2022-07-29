Nazilli Belediyespor golcüyü buldu - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor golcüyü buldu

29.07.2022 13:05
Nazilli Belediyespor golcüyü buldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen 32 yaşında, 1.90 boyundaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak ile prensipte anlaştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen 32 yaşında, 1.90 boyundaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak ile prensipte anlaştı. Tecrübeli golcünün Nazilli'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde Çanakkale Dardanel, Tarsus İdman Yurdu, Hacettepe, Gümüşhanespor, Menemenspor, Ümraniyespor, Adanaspor formalarını da giyen deneyimli golcü geçen sezon Şanlıurfaspor formasıyla oynadığı 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.


YORUMLAR
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Nazilli'ye altyapıdan takviye Nazilli'ye altyapıdan takviye Efeler 09'da transfer sürüyor Efeler 09'da transfer sürüyor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Şanlıurfaspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor golcüyü buldu - Son Dakika

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