Nazilli'de Erdil işbaşı yaptı - Son Dakika
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Nazilli'de Erdil işbaşı yaptı

08.09.2022 10:50
Nazilli'de Erdil işbaşı yaptı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'un Taner Öcal'la yollarını ayırdıktan sonra sözleşme imzaladığı teknik direktör Cihan Erdil, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'un Taner Öcal'la yollarını ayırdıktan sonra sözleşme imzaladığı teknik direktör Cihan Erdil, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlılarda 14 yıl önce forma giyip takım kaptanı olarak görev yaptığını hatırlatan Cihan Erdil, "14 yıl önce futbol oynadığım Nazilli Belediyespor'a teknik direktör olarak döndüğüm için büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeyim. Ben Nazilli'yi ve Nazilli Belediyespor'u çok seviyorum. Buraya da severek geldim. İnşallah futbolcu arkadaşlarımız ile sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız. Bu hafta sonunda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız da bunu çok istiyorlar. Biz bunu başaracağız. Tüm taraftarlarımızıda cumartesi günü sahaya bekliyoruz" dedi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de Erdil işbaşı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de Erdil işbaşı yaptı - Son Dakika
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