Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den - Son Dakika
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Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den

17.08.2022 16:24
Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den

TFF 2'nci Lig'de yönetimi değişen Menemen Futbol Kulübü, sezon öncesi 20'nci dış transferini yaptı.

TFF 2'nci Lig'de yönetimi değişen Menemen Futbol Kulübü, sezon öncesi 20'nci dış transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip 1922 Konyaspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor altyapısında yetişen Ekrem, daha önce Anadolu Selçukluspor'da da oynadı. Yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon'da bulunan Menemen FK, yarın İzmir'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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