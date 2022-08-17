Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den

TFF 2'nci Lig'de yönetimi değişen Menemen Futbol Kulübü, sezon öncesi 20'nci dış transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip 1922 Konyaspor 'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor altyapısında yetişen Ekrem, daha önce Anadolu Selçukluspor'da da oynadı. Yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon 'da bulunan Menemen FK, yarın İzmir 'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: DHA

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