Fethiyespor'a orta saha takviyesi - Son Dakika
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Fethiyespor'a orta saha takviyesi

27.07.2022 11:41
Fethiyespor'a orta saha takviyesi

TFF 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, dış transferde Tarsus İdman Yurdu'ndan orta saha oyuncusu Sinan Kalaycı'yı renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, dış transferde Tarsus İdman Yurdu'ndan orta saha oyuncusu Sinan Kalaycı'yı renklerine bağladı. Geçen sezon ilk yarıda Serik Belediyespor'da 2, ikinci yarıda Tarsus'ta 13 maça çıkan 33 yaşındtaki tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Ofspor, Arsinspor, Kastamonuspor, Gölcükspor, Hacettepe ve Keçiörengücü'nde de görev yaptı. Fethiyespor, yeni sezon öncesi antrenmanlarını teknik direktör Mesut Toros yönetiminde tesislerinde sürdürüyor.


- Fethiye
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Kuşadasıspor gaza bastı Kuşadasıspor gaza bastı Sinan Kalaycı Fethiyespor'da Sinan Kalaycı Fethiyespor'da
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'a orta saha takviyesi - Son Dakika

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