Balıkesirspor'da imzalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesirspor'da imzalar sürüyor

02.08.2022 11:43
Balıkesirspor'da imzalar sürüyor

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, 3 isimle sözleşle yenilerken, altyapıdan Ayberk Kaygısız'ı da profesyonel yaptı.

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, 3 isimle sözleşle yenilerken, altyapıdan Ayberk Kaygısız'ı da profesyonel yaptı. Balıkesir'de kaleci Atilla Özmen, orta saha İbrahim Halil Çolak, stoper Birlok Parlak'ın ardından 5.5 sezondur kadroda yer alan sol bek Doğa İşeri, 1.5 sezondur takımda olan sol kanat Oğuzhan Aynaoğlu ile yine 1.5 sezondur kırmızı-beyazlılarda forma giyen ön libero Sedat Dursun'la sözleşme yenilendi.

Futbolcuların imza törenlerine Başkan Nedim Bayrak ve yöneticiler katıldı. Altyapıdan yetişen Ayberk de profesyonel olarak 3 yıllık sözleşmeye imza attı.


YORUMLAR
500
Bal-Kes'te iç transfer bütün hızı ile sürüyor Bal-Kes'te iç transfer bütün hızı ile sürüyor Balıkesirspor'da Birol da imzaladı Balıkesirspor'da Birol da imzaladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da imzalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:44:07. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'da imzalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement