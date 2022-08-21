Uşakspor'da devir tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşakspor'da devir tamamlandı

21.08.2022 12:25
Uşakspor'da devir tamamlandı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor'da kulübün Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'e devir süreci resmen gerçekleşti.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor'da kulübün Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'e devir süreci resmen gerçekleşti. Aküzüm yönetiminde teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ı getirip transferi büyük ölçüde tamamlayan kulübün adı Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak değişti. Devir sürecinin tamamlanmasıyla açıklama yayınlayan Eski Başkan Hikmet Kahraman, "Üç sezon önce zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken başlayıp büyük bir gururla, şerefle yapamaya çalıştığımız şanlı Uşakspor'umuzun başkanlığından bugün itibari ile resmen ayrılmış bulunuyorum. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde samimi ve gayretli bir şekilde, imkanların el verdiği ölçüde ve elimizden geldiğince yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla birlikte şanlı takımımıza hizmet etmeye çalıştık. Uşakspor'umuzun en iyi şekilde temsil edilmesi, sahada mücadelenin en güçlü haliyle sürdürülmesi adına kulüp başkanlığı görevini büyük bir hassasiyetle yürüttük" dedi.

"Bildiğiniz üzere takımımızda devir ile ilgili devam eden bir süreç vardı" diyen Kahraman, "Devir işlemi artık tamamlandı ve takımımız bundan sonraki süreçte Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak çalışmalarını sürdürecek. Yapılan devrin ve önümüzdeki sürecin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, takımımıza başarılar diliyorum. Özellikle belirtmek istiyorum ki her zaman bizler de elimizden geldiğince Uşakspor'umuzun yanında ve destekçisi olamaya devam edeceğiz. Sadece görev vesilesi ile değil, çocukluğumuzdan bu yana sevgi beslediğimiz Uşakspor'un başında kim olursa olsun; kırmızı siyahın daima Uşaklının ortak paydası olacağını biliyoruz. Ruhunu iyi bildiğimiz, öz değerlerine daima saygı duyup sahip çıktığımız Uşakspor'da şüphesiz ki bundan sonra da aynı heyecan kendisini gösterecek, camiamız her geçen gün büyüyerek güçlenecektir. Takımımıza zaferlerle dolu, birliğin sembolu olacak bir gelecek diliyorum" açıklamasını yaptı.

ALTYAPI UŞAK BELEDİYESİ'NDE

Hikmet Kahraman, devir süreci tamamlanan Uşakspor'da kulübün altyapısının ise Uşak Belediyesi'nin kontrolünde olacağını söyledi. Kahraman, "Özellikle Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın'ın isteğiyle bu şehrin gençlerini bırakmıyoruz. Takımımızın altyapısına özel bir protokol ile Uşak Belediyesi'nde devam edeceğiz. Uşak'ın gençleri ile yeni başarılar, yeni şampiyonluklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


YORUMLAR
500
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ural Aküzüm, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'da devir tamamlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 12:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Uşakspor'da devir tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement