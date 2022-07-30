Bucaspor 1928 Dumlupınar'la imzaladı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Dumlupınar'la imzaladı

30.07.2022 10:42
Bucaspor 1928 Dumlupınar'la imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine getirdiği Cüneyt Dumlupınar'la sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine getirdiği Cüneyt Dumlupınar'la sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Kayserispor, Karşıyaka, Karagümrük, Adana Demirspor, Adıyaman FK gibi kulüplerde çalışın son olarak Serik Bld'den ayrılan 41 yaşındaki teknik adamın imzasıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Cüneyt Dumlupınar ile anlaşmıştır.  Kulüp başkanımız Cihan Aktaş, kulüp asbaşkanımız Erdal Gökhan ve sportif direktörümüz Nihat Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, hocamızla sözleşme imzalanmıştır. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Dumlupınar, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Dumlupınar'la imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 Dumlupınar'la imzaladı - Son Dakika
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