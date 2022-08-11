Bucaspor 1928'de Taşkın imzayı attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, transferde önceki gün anlaşmaya vardığı Ankara Keçiörengücü'nden 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Taşkın, daha önce Gaziantepspor, Bursaspor, Akhisarspor, Gümüşhanespor, Menemenspor ve Balıkesirspor'da top koşturdu. Geçen sezon Keçiörengücü'nde 25 maçta oynayan Taşkın, 2020-2021 sezonunda Balıkesirspor forması giyerken, Akhisarspor maçında serbest vuruştan 3 gol birden attı. Sarı-lacivertli ekip daha önce Erhan Şentürk, Lokman Gör ve Furkan Çil gibi önemli takviyeler yapmıştı. Bolu kampını sürdüren Bucaspor 1928, kampta 15 Ağustos'ta Çorumk FK, 18 Ağustos'ta Erokspor, 20 Ağustos'ta ise Manisa FK ile özel maç oynayacak.

- İzmir