Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara

06.09.2022 11:41
Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Vanspor'u 1-0 yenerek moral bulan Fethiyespor, dış transferde Selçuk Alibaz'la anlaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Vanspor'u 1-0 yenerek moral bulan Fethiyespor, dış transferde Selçuk Alibaz'la anlaştı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Selçuk Alibaz ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Almanya doğumlu 32 yaşındaki gurbetçi 10 numara, Türkiye'de Eskişehirspor, Afyonkarahisar, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da da görev yaptı.


- Fethiye
YORUMLAR
500
Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Nazilli Belediyespor'da hayal kırıklığı Nazilli Belediyespor'da hayal kırıklığı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Selçuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
11:13 Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:41:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement