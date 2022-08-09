TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kısa bir süre kala transfer harekatını sürdüren Fethiyespor , daha önce anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı 'nın yanı sıra Almanya 'nın RW Koblenz takımından aynı yaştaki sol kanat Ali Ceylan 'la sözleşme imzaladı. Kariyerinde Pendikspor , Çorumspor , 24Erzincanspor ve Kırşehirspor 'da da forma giyen Oktay, geçen sezon 9 gol attı. Gurbetçi futbolcu Ali ise FC Köln altyapısında yetişti. Muğla temsilcisinde Afyon 'daki son kamp çalışmaları da başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı - Son Dakika

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