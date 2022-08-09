Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı - Son Dakika
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Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı

09.08.2022 11:07
Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kısa bir süre kala transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, daha önce anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı'nın yanı sıra Almanya'nın RW Koblenz takımından aynı yaştaki sol kanat Ali Ceylan'la sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kısa bir süre kala transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, daha önce anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı'nın yanı sıra Almanya'nın RW Koblenz takımından aynı yaştaki sol kanat Ali Ceylan'la sözleşme imzaladı. Kariyerinde Pendikspor, Çorumspor, 24Erzincanspor ve Kırşehirspor'da da forma giyen Oktay, geçen sezon 9 gol attı. Gurbetçi futbolcu Ali ise FC Köln altyapısında yetişti. Muğla temsilcisinde Afyon'daki son kamp çalışmaları da başladı.


- Fethiye
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Kaynak: DHA

Fethiyespor, Ali Ceylan, Almanya, Balcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı - Son Dakika
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