Etimesgut Belediyespor: 2-1 - Son Dakika
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Etimesgut Belediyespor: 2-1

04.09.2022 22:18
Etimesgut Belediyespor: 2-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, ikinci haftada hanesine 3 puan yazdırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, ikinci haftada hanesine 3 puan yazdırdı. Sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler rakibini son saniye golüyle yendi: 2-1. Konuk Etimesgut Belediyespor dakikalar 5'in gösterdiğinde Mehmet Sıddık ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bucaspor 1928, 50'nci dakikada penaltı kazandı, atışı Tunç Behram gole çevirdi: 1-1. Mücadelenin 90'ncı dakikasında Erhan Çelenk attığı kritik golle İzmir ekibini galibiyete taşıdı.


YORUMLAR
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Diyarbekirspor: 4-2 Diyarbekirspor: 4-2 Silahtaroğlu Vanspor: 1-0 Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Etimesgut Belediyespor: 2-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Etimesgut Belediyespor: 2-1 - Son Dakika
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