Uşakspor transferde gaza bastı - Son Dakika
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Uşakspor transferde gaza bastı

12.08.2022 10:08
Uşakspor transferde gaza bastı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi yönetimi Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'e devredilip, teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ı getiren Uşakspor, transferde de suskunluğunu bozdu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi yönetimi Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'e devredilip, teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ı getiren Uşakspor, transferde de suskunluğunu bozdu. Kırmızı-siyahlılar, Karşıyaka'dan orta saha oyuncusu Sefer Kanıtemiz, Başakşehir'den sol kanat Muzaffer Kahraman, Keçiörengücü'nden sağ kanat Yavuz Alemdar, Eskişehirspor'dan sağ kanat Ömer Faruk Canbirdi, Kahta 02 Spor'dan kaleci Vedat Böyükgül, Kuşadasıspor'dan orta saha Mehmet Bağlı, gurbetçi orta saha Alp Demir, Başakşehir'den sol bek Barkın Yiğit ve Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Oğulcan İnanç'ı renklerine bağladı. Uşak'ta Galatasaray altyapısından kaleci Berk Balaban ve sol kanat Taha Aydınlı, Kasımpaşa'dan defans Berkç Çetin ile Karagümrük'ten forvet Berke Demircan için görüşmeler ise sürüyor.


- Uşak
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Uşakspor transferde gaza bastı - Son Dakika

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