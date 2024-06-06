TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Artık bizim de bir yol haritamız var

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Artık bizim de bir yol haritamız var" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı, Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Organizasyonun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2024-2028 yılları arasındaki futbol stratejimizi bugün itibariyle tamamladık. Yaklaşık 1,5 yıl önce başladığımız proje yapılan yüzlerce toplantı ve binlerce katılımla son hale gelmiş oldu. Başta Spor Bakanımıza ve Valimize katılım sağladıkları için tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü rotası olmayan gemi, hedefine ulaşamaz. Önemli olan bir rota çizebilmek, yol haritası çıkarabilmek. Projeye ilk günden itibaren liderlik eden Başkanvekilimiz İbrahim Burkay, çok çaba sarf etti. Bu konuda bütün paydaşlarımız da bize destek verdi. Kuracağımız proje ve AR-GE ofisini de yönlendirecek. Gerek UEFA'da gerekse FIFA'da bu zamana kadar strateji planı oluşturmayan ülkelerden bir tanesiydik. Artık bizim de bir yol haritamız var. Strateji belgemiz var. Dünya'da her gün yeni bir şey çıkıyor. Nasıl son Dünya Kupası'nda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanıldıysa biz de ülkemizde hemen bu uygulamaya geçtik. Yarın teknolojinin gelişim sürecine göre çıkacak yeniliklere açık olduğumuzu göstermiş olduk. Statik değil, dinamik bir proje. İnşallah Türk futboluna hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL