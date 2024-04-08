TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak seçime gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gideceklerini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
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Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde teknik ekip, futbolcular, personeller ve aileleri bir araya geldi. Alanya Belediye Başkanı ve diğer ilçe protokolü de programa katıldı.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan, takımlarının son 7 maçında taraftarın desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yılmaz, diğer takımların taraftarlarının desteğini gördüklerini ancak kendi takımlarında bu desteği alamadıklarını ifade ederken, İnan da şehirde birlik olunması gerektiğini vurguladı. İnan, takımın iyi durumda olduğunu ve 7 maçı en iyi şekilde bitireceklerine inandığını söyledi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Vali Şefik Aygöl ile birlikte Bilecik'teki Endurobil 365 Extrempark'ı inceledi. Parkur, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak. Uçar, parkurun yapımında Vali Aygöl'ün büyük emeği olduğunu belirtti ve Bilecik'in ekstrem sporlar için merkez konumunda olduğunu vurguladı.
Süper Kupa maçı sonrası, bazı futbol kulüplerinden gelen tepkilerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seçime dair yeni bir açıklama yayınladı. TFF, Olağan Mali Genel Kurul'un 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağını resmen duyurdu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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