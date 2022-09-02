ES Elazığspor evinde başlayacak - Son Dakika
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ES Elazığspor evinde başlayacak

02.09.2022 16:23
ES Elazığspor evinde başlayacak

TFF 3. Lig 1. Grubun 1. haftasında ES Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 1. haftasında ES Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 1. haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon verdiği hayati maçların ardından ikili averaj farkıyla lige tutunan ve bu yıl aynı kadroyla mücadelesine devam edecek olan bordo-beyazlılar, ilk sınavını Gümüşhane ekibi karşısında verecek. Maçın son çalışmasını Teknik Direktör Ramazan Çelik refakatinde cumartesi günü gerçekleştirerek kampa girecek olan bordo-beyazlı ekipte Ahmet Ormanoğlu haricinde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan ve Ankara bölgesinden Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı zorlu 90 dakikaya Doğukent Stadı ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Gümüşhane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığspor evinde başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ES Elazığspor evinde başlayacak - Son Dakika
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