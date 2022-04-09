TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı

09.04.2022 18:47
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Siirt İl Özel İdaresispor- Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 2-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor: 2-1

Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Kalecik Futbol Kulübü-Yomraspor: 4-0

52 Orduspor FK- Çarşambaspor: 2-2

İskenderunspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Bitexen Düzcespor: 4-0

Bayrampaşa-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü- Darıca Gençlerbirliği: 2-1

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TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi 6 maçla başladı TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi 6 maçla başladı 68 Aksaray Belediyespor: 0-0 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Kızılcabölükspor, Çarşambaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı - Son Dakika


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