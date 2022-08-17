Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi - Son Dakika
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Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi

17.08.2022 20:57
Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor, 2. Lig takımlarından Fethiyespor ile oynadığı hazırlık maçında Muğla temsilcisini 2-1'lik skorla yenerek taraftarını sevindirdi.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor, 2. Lig takımlarından Fethiyespor ile oynadığı hazırlık maçında Muğla temsilcisini 2-1'lik skorla yenerek taraftarını sevindirdi.

2022-2023 TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor, geçtiğimiz sene 2. Lig'e çıkan Fethiyespor ile Afyonkarahisar Kocatepe Spor Tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kuşadasıspor ilk yarıyı yeni transferlerden Fatih Şerifoğlu'nun ilk yarıda attığı golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fethiyespor baskısı ile karşılaşan siyah beyazlı ekip kalesinde golü erken gördü. Kuşadasıspor takımında sahneye dakika 68'de Muhammet Özvardar çıktı. Şık çalımları ile dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu Fethiyespor ağlarını havalandırdı. Maçtan 2-1 galip ayrılan Kuşadasıspor, taraftarlarını ümitlendirdi.

Maç sonu açıklama yapan Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu "Kampımız devam ediyor. Bomba transferlerle parolamız mutlak ikinci lig. Kuşadalı taraftarlar bu sene bambaşka bir Kuşadasıspor ile karşılaşacak" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi - Son Dakika

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