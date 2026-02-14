TFF 3. Lig 21. Hafta Maç Sonuçları

TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, oynanan 10 müsabakayla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Polatlı 1926 Spor: 3-0
Bursa Yıldırımspor-Bulvarspor: 1-0
2. Grup:
Niğde Belediyespor-Silifke Belediyespor: 2-1
Diyarbekirspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor: 1-5
3. Grup:
Düzce Cam Düzcespor-1926 Bulancakspor: 1-0
Tokat Belediyespor-Orduspor 1967: 4-0
4. Grup:
Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Afyonspor: 1-0
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Alanya 1221 Futbol: 0-1
Kütahyaspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-0
Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK: 3-1
