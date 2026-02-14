TFF 3. Lig 21. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

TFF 3. Lig 21. Hafta Maç Sonuçları

14.02.2026 20:32
TFF 3. Lig'de 21. hafta oynanan müsabakalarda keyifli maçlar ve sürpriz sonuçlar yaşandı.

TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, oynanan 10 müsabakayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Polatlı 1926 Spor: 3-0

Bursa Yıldırımspor-Bulvarspor: 1-0

2. Grup:

Niğde Belediyespor-Silifke Belediyespor: 2-1

Diyarbekirspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor: 1-5

3. Grup:

Düzce Cam Düzcespor-1926 Bulancakspor: 1-0

Tokat Belediyespor-Orduspor 1967: 4-0

4. Grup:

Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Afyonspor: 1-0

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Alanya 1221 Futbol: 0-1

Kütahyaspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-0

Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK: 3-1

Kaynak: AA

