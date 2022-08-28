Muş Spor, 12 transferle sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Muş Spor, 12 transferle sözleşme imzaladı

28.08.2022 12:33
Muş Spor, 12 transferle sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan 1984 Muş Spor, 12 transfer gerçekleştirerek lige iddialı başlıyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan 1984 Muş Spor, 12 transfer gerçekleştirerek lige iddialı başlıyor.

Muşlu işadamı Nevzat Kaya başkanlığındaki 1984 Muş Spor, geçen hafta teknik direktörlük için Serdar Sabuncu ile 5 yıllık el sıkışmıştı. Bolu'da kamp sürecine devam eden Muş Spor ekibi, 12 yeni transfer gerçekleştirdi. Kendilerini sarı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeleri imzalayan futbolcular, 2022-2023 sezonunda Muş Spor için ter dökecek. Lige hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Muş Spor, iddialı bir kadro oluşturuyor. Ses getirecek transferlerle yola devam eden sarı beyazlı ekip, kaleci Zeki Ayvaz, forvet Abdulkadir Kuzey, kaleci Egeberk Gabel, stoper Furkan Yıldırım, sağ kanat Akın Açık, orta saha Doğukan Bulut, sağ bek Ömer Karancı, ön libero Süleyman Olgun, forvet Kıvanç Salihoğlu, orta saha Berkant Taşkıran, stoper Dede Çelik ve sol bek Eray Güneş ile sözleşme imzaladı. Muş Spor, ilk mücadelesini evinde Bergama Belediye Spor'a karşı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da verecek. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevzat Kaya, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş Spor, 12 transferle sözleşme imzaladı - Son Dakika

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