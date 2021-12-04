TFF 3. Lig: Bursa Yıldırımspor: 0 Nevşehir Belediyespor: 3

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Bursa Yıldırımspor evinde konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Bursa Yıldırımspor evinde konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında Bursa Yıldırımspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 8. dakikada Uğur Uğur'un golüyle 1-0 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da 71'de Yıldıray Koçal ve 87'de de Samet Dağlı ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. - BURSA

Son Dakika

Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!

Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!

Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!