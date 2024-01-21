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TFF 3. Lig'de 16. hafta maç sonuçları - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de 16. hafta maç sonuçları

TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı. Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekildedir: 1. Grup: Küçükçekmece Sinop-Artvin Hopaspor: 3-1, 52 Orduspor-Malatya Arguvanspor: 1-0, Talasgücü Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0, Karabük İdmanyurduspor-Mardin 1969: 1-0, Edirnespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-1, Kepezspor-Aliağa: 1-1. 2. Grup: Efeler 09 Spor-Kemerkent Bulvarspor: 1-1, Kelkit Hürriyetspor-Hacettepe 1945: 2-0, Anadolu Üniversitesi-Sapanca Gençlikspor: 3-3, Karşıyaka-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-1, 3Gen Holding Elazığspor-Amasyaspor FK: 2-1, Silifke Belediyespor-Pazarspor: 2-1, Ergene Velimeşespor-Turgutluspor: 1-2. 3. Grup: Karaköprü Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0, Bayburt Özel İdare-Bornova 1877: 1-0, 1922 Konyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1, Silivrispor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1, Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0, Akhisarspor-Kuşadasıspor: 0-1, Osmaniyespor FK-Sivas Dört Eylül: 0-1. 4. Grup: Balıkesirspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0, Tokat Belediye Plevnespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0, Bitexen Adana 1954 FK-23 Elazığ FK: 1-0, Güneş Holding Çankaya-Armoni Alanya Kestelspor: 1-3.

TFF 3. Lig\'de 16. hafta maç sonuçları
21.01.2024 - 16:39,
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TFF 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.

Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Küçükçekmece Sinop- Artvin Hopaspor: 3-1

52 Orduspor- Malatya Arguvanspor: 1-0

Talasgücü Belediyespor- Tarsus İdman Yurdu: 2-0

Karabük İdmanyurduspor- Mardin 1969: 1-0

Edirnespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-1

Kepezspor-Aliağa: 1-1

2. Grup:

Efeler 09 Spor-Kemerkent Bulvarspor: 1-1

Kelkit Hürriyetspor-Hacettepe 1945: 2-0

Anadolu Üniversitesi-Sapanca Gençlikspor: 3-3

Karşıyaka-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-1

3Gen Holding Elazığspor-Amasyaspor FK: 2-1

Silifke Belediyespor- Pazarspor: 2-1

Ergene Velimeşespor- Turgutluspor: 1-2

3. Grup:

Karaköprü Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Bayburt Özel İdare-Bornova 1877: 1-0

1922 Konyaspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Silivrispor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Belediye Kütahyaspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Akhisarspor-Kuşadasıspor: 0-1

Osmaniyespor FK- Sivas Dört Eylül: 0-1

4. Grup:

Balıkesirspor- Bursa Yıldırımspor: 1-0

Tokat Belediye Plevnespor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Bitexen Adana 1954 FK-23 Elazığ FK: 1-0

Güneş Holding Çankaya-Armoni Alanya Kestelspor: 1-3

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de 16. hafta maç sonuçları - Son Dakika


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