TFF 3. Lig\'de 16. hafta maç sonuçları

TFF 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.

Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Küçükçekmece Sinop- Artvin Hopaspor: 3-1

52 Orduspor- Malatya Arguvanspor: 1-0

Talasgücü Belediyespor- Tarsus İdman Yurdu: 2-0

Karabük İdmanyurduspor- Mardin 1969: 1-0

Edirnespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-1

Kepezspor-Aliağa: 1-1

2. Grup:

Efeler 09 Spor-Kemerkent Bulvarspor: 1-1

Kelkit Hürriyetspor-Hacettepe 1945: 2-0

Anadolu Üniversitesi-Sapanca Gençlikspor: 3-3

Karşıyaka-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-1

3Gen Holding Elazığspor-Amasyaspor FK: 2-1

Silifke Belediyespor- Pazarspor: 2-1

Ergene Velimeşespor- Turgutluspor: 1-2

3. Grup:

Karaköprü Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Bayburt Özel İdare-Bornova 1877: 1-0

1922 Konyaspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Silivrispor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Belediye Kütahyaspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Akhisarspor-Kuşadasıspor: 0-1

Osmaniyespor FK- Sivas Dört Eylül: 0-1

4. Grup:

Balıkesirspor- Bursa Yıldırımspor: 1-0

Tokat Belediye Plevnespor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Bitexen Adana 1954 FK-23 Elazığ FK: 1-0

Güneş Holding Çankaya-Armoni Alanya Kestelspor: 1-3