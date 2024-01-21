TFF 3. Lig\'de 16. hafta maç sonuçları

TFF 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.
Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Küçükçekmece Sinop- Artvin Hopaspor: 3-1
52 Orduspor- Malatya Arguvanspor: 1-0
Talasgücü Belediyespor- Tarsus İdman Yurdu: 2-0
Karabük İdmanyurduspor- Mardin 1969: 1-0
Edirnespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-1
Kepezspor-Aliağa: 1-1
2. Grup:
Efeler 09 Spor-Kemerkent Bulvarspor: 1-1
Kelkit Hürriyetspor-Hacettepe 1945: 2-0
Anadolu Üniversitesi-Sapanca Gençlikspor: 3-3
Karşıyaka-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-1
3Gen Holding Elazığspor-Amasyaspor FK: 2-1
Silifke Belediyespor- Pazarspor: 2-1
Ergene Velimeşespor- Turgutluspor: 1-2
3. Grup:
Karaköprü Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Bayburt Özel İdare-Bornova 1877: 1-0
1922 Konyaspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Silivrispor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Belediye Kütahyaspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Akhisarspor-Kuşadasıspor: 0-1
Osmaniyespor FK- Sivas Dört Eylül: 0-1
4. Grup:
Balıkesirspor- Bursa Yıldırımspor: 1-0
Tokat Belediye Plevnespor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
Bitexen Adana 1954 FK-23 Elazığ FK: 1-0
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