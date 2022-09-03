Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

03.09.2022 22:28
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kaleci FK: 1-1

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol-Amasyaspor FK: 2-1

2. Grup:

Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor: 3-2

3. Grup:

Artvin Hopaspor- Efeler 09 Spor FK: 0-0

Fatsa Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0

Muş 1984 Muşspor- Bergama Belediyespor: 2-1

Kepez Belediyespor-Erbaaspor: 0-0

Akhisarspor-Arguvan Belediyespor: 0-0

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin İdmanyurdu, Futbol, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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