TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı

30.06.2022 16:25
TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı

2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu grupları kura çekimi, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2022-2023 sezonunda 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de, 1 ve 3. Grup 18'er, 2. Grup ise 17 takımla oynanacak. Yeni sezon 3-4 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

"Kulüplerimizle sürekli iş birliği içinde olacağız"

Volkan Can, törende yaptığı konuşmada, birlik beraberlik ve fair-play içinde bir sezon dileğinde bulundu. Can, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde güzel bir sezon geçiririz. İçinizden gelen birisi olarak sorunlarınızı biliyorum. Sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir. İnanın 15 gündür inanılmaz mesai harcıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi alt liglere büyük önem gösteriyor. Buradan şu müjdeyi verebilirim, geçen seneki ücretler revize olacak. 4'er takım düşecekti, 3'er takım olarak değiştirdik. TFF yönetimi olarak kulüplerimizle iş birliği içerisinde, güven, adalet, şeffaflık ilkesiyle hareket edeceğiz. Çözüm odaklıyız. Alt ligleri hep beraber daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz" dedi.

TFF 3. Lig grupları şöyle oluştu:

1. Grup

1922 Konyaspor

1954 Kelkit Belediyespor

52 Orduspor FK

Ağrı 1970 Spor

Amasya 1968 FK

Belediye Derincespor

Belediye Kütahyaspor

Çatalcaspor

Edirnespor

Elazığspor

Eskişehirspor

İçel İdmanyurdu

Kalecik FK

Karaköprü Belediyespor

Karşıyaka

Nevşehir Belediyespor

Şile Yıldızspor

Yomraspor

2. Grup

Alanya Kestelspor

Ayvalıkgücü Belediyespor

Bayrampaşaspor

Bulvarspor

Darıca Gençlerbirliği

Elazığ Karakoçan FK

Ergene Velimeşespor

Eynesil Belediyespor

Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Iğdır FK

Kahramanmaraşspor

Karaman FK

Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Kuşadasıspor

Orduspor 1967

Turgutluspor

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

3. Grup

68 Aksaray Belediyespor

Akhisarspor

Arguvan Belediyespor

Artvin Hopaspor

Bergama Belediyespor

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler

Bursa Yıldırımspor

Büyükçekmece Tepecikspor

Çankaya FK

Efeler 09 Spor FK

Erbaaspor

Fatsa Belediyespor

Kepez Belediyespor

Muş 1984 Muşspor

Niğde Anadolu FK

Osmaniyespor FK

Sapanca Gençlikspor

Siirt İl Özel İdaresi - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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