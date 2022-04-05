TFF 3. Lig'de 27. hafta erteleme maçları yarın oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig'de 27. hafta erteleme maçları yarın oynanacak

05.04.2022 10:57
TFF 3. Lig'de 27. hafta erteleme maçları yarın oynanacak

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları yarın yapılacak.

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda saat 14.00'te başlayacak 27. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

1. Grup

Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi FK (Erbaa İlçe)

Hendekspor- Kahta 02 (Hendek Atatürk)

Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Bolluca)

3. Grup

Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Gümüşhane Yenişehir)

Orduspor 1967- Esenler Erokspor (Yeni Ordu)

Büyükçekmece Tepecikspor- Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)

YORUMLAR
500
Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Erol: 'Play-off'un en güçlü adaylarından biriyiz' Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Erol: 'Play-off'un en güçlü adaylarından biriyiz'

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de 27. hafta erteleme maçları yarın oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:48 Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti
10:48 Akıllara zarar yorum: Cem Küçük'e göre 7 milyon kişi Bergen filmini izlediyse, Türkiye'de enflasyon yok!
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:03:30. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de 27. hafta erteleme maçları yarın oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement