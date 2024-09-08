TFF 3. Lig'de Sezonun İlk Haftası Sonuçları

TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftası bugün yapılan maçlarla sona erdi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
8 Eylül Pazar:
Tokat Belediye Plevnespor- Belediye Kütahyaspor: 0-1
Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor: 1-2
Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor: 1-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor: 4-0
2. Grup
Smart Holding AŞ Çayelispor-Silivrispor: 0-0
Amasyaspor-Muğlaspor: 1-2
Balıkesirspor- Fatsa Belediyespor: 4-1
3. Grup
Osmaniyespor-52 Orduspor FK: 1-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor- Alanya 1221: 1-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Çankayaspor: 2-0
Küçükçekmece Sinopspor- Pazarspor: 1-1
4. Grup
Sebat Gençlikspor-Polatlı 1926 Spor: 2-0
Mardin 1969 Spor- Niğde Belediyespor: 2-1
Turgutluspor- Bursa Nilüfer Futbol SK: 1-2
Orduspor 1967- Edirnespor: 4-0
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