Turgutluspor yeni sezondan ümitli - Son Dakika
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Turgutluspor yeni sezondan ümitli

28.08.2022 11:39
Turgutluspor yeni sezondan ümitli

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezona sayılı günler kala hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettirirken Kulüp Başkanı Bülent Daşkan yeni sezondan oldukça ümitli olduklarını ve kulübü hak ettiği yerlere getirmek için birlik beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezona sayılı günler kala hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettirirken Kulüp Başkanı Bülent Daşkan yeni sezondan oldukça ümitli olduklarını ve kulübü hak ettiği yerlere getirmek için birlik beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Başkanı Bülent Daşkan, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala açıklamalarda bulundu. Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, "Turgutluspor camiası olarak birlik ve beraberliğin yeni sezonda sürmesi, saygı hoşgörü ve kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ederek, 2022-2023 sezonunun kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yönetim Kurulu olarak yeni sezonda teknik heyetimizin ve futbolcularımızın başarılı olacağına inancımız tamdır. Şehrimiz ve taraftarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, bu şanlı kulübü hak ettiği yere getireceğiz. Tek isteğimiz iyi ve kötü günde bir olalım. Birlik ve beraberlik içinde hedefimize yürüyelim." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor yeni sezondan ümitli - Son Dakika

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