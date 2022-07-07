TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

07.07.2022 15:43
TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

2022-2023 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

2022-2023 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan TFF 3. Lig fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF 3. Lig, 4 Eylül Pazar günü başlayacak ve ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak. Normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından play-off müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, fikstür çekiminde kulüp başkan ve temsilcilerine yeni sezon için başarılar diledi. Can, "TFF olarak alt ligleri, Süper Lig'in lokomotifi olarak görüyoruz. 3. Lig'deki rekabetin, tüm liglere olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Kulüplerimizin yaşadığı sorunları biliyoruz. Yeni dönemde el ele verip bu problemleri hızlı şekilde çözeceğiz. Deplasman yasağını kaldırdık. Yol masrafları desteğimizi revize ediyoruz. Lig Koordinasyon Kurulu'na 2-3. Kulüpler Birliği'nden bir temsilci almaya karar verdik. Sürekli kulüplerimizle istişare halinde çalışıp hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız" diye konuştu.

TFF 3. Lig'de ilk hafta programı şöyle:

1. Grup

Belediye Kütahyaspor - Yomraspor

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü

Şile Yıldızspor - Kalecik Futbol Kulübü

Nevşehir Belediyespor - Karşıyaka

1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor

Edirnespor - Çatalcaspor

52 Orduspor FK - Ağrı 1970 spor

Belediye Derincespor - Eskişehirspor

Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor

2. Grup

Bayrampaşaspor - Darıca Gençlerbirliği

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Alanya Kestelspor

Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor

Yeşilyurt D.Ç Ofspor - Orduspor 1967

Gümüşhane Sportif Faaliyetler - Elazığ Karakoçan FK

Kuşadasıspor - Kahramanmaraşspor

Karaman Futbol Kulübü - Turgutluspor

Ergene Velimeşespor - Eynesil Belediyespor

3. Grup

68 Aksaray Belediyespor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

Niğde Anadolu FK - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Kepez Belediyespor - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - Sapanca Gençlikspor

Artvin Hopaspor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü

Çankaya Futbol Kulübü - Siirt İl Özel İdaresispor

Akhisarspor - Arguvan Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor - Bursa Yıldırımspor

Muş 1984 Muşspor - Bergama Belediyespor - İSTANBUL

YORUMLAR
500
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimleri 7 Temmuz'da yapılacak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimleri 7 Temmuz'da yapılacak
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:47:19. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement