TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Ağrı 1970 Spor: 3

TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Tunç Özdemir xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Kerem Candaş xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Nasrullah Dedemen xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 63 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Kaan Öztürk dk.7 8 xx), Mahmuthan Samet Acar xx, Berkant Taşkıran xx (Batuhan Arslan dk. 63 xx), Oktay Pop xx, Güray Fırat xx, Raif Gündoğdu xx

Ağrı 1970 Spor: Baran Güler xx, Can Morgül xx, Uğur Durmuş xx, Önder Selimoğlu xx (Haluk Türkeri dk. 81 xx), Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Burak Özsoy xx (Ali Özdemir dk. 53), Kaan Yılmaz xx (Barış Kılıç dk. 53 xx), Seyit Gazanfer xx, Muhammet Serdar Yazıcı xx, Oğuzhan Malcı xx, Eren Yeşil xx (Mücahit Karagöz dk.89 xx)

Goller: Murat Kara (dk. 9), Güray Fırat (dk. 53) (Gümüşhanespor), Burak Koyuncu (dk. 36 k.k.), Kaan Yılmaz (dk. 45), Eren Yeşil (dk. 65) (Ağrı 1970 Spor)

Kırmızı Kart: Uğur Durmuş (dk. 55) (Ağrı 1970 Spor) Nasrullah Dedemen (dk. 72) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Can Morgül, Baran Güler, Oğuzhan Malcı (Ağrı 1970 Spor) - GÜMÜŞHANE