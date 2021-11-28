TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 GP Şile Yıldızspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 15. Haftası'nda HD Elazığ Karakoçan , sahasında GP Şile Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar